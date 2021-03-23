البورصة تقلص خسائرها الصباحية منتصف التعاملات و5 شركات تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها في منتصف تعاملات اليوم، بعد توقفها نص ساعة لتجاوز خسائر مؤشر EGX100 نسبة 5%.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10361 نقطة، مسجلا تراجعاً 1.67%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.81%، ليتداول عند مستوى 58.64 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 6.18%، و 5.02%.

وسجلت تداولات البورصة 453.585 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 16.688 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 134 شركة مقابل ارتفاع 5 شركات في حين لم تتغير أسعار 42.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.304 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 57.372 مليون جنيه، مقابل 30.067 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 22.524 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعتا بقيمة 24.953 مليون جنيه مقابل 2.428 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.780 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.748 مليون جنيه، مقابل 1.968 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.92% تلاه سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 9.85%، ثم سهم مصر الوطنية للصلب- عتاقة بنسبة 9.82%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.76%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 1.20%، ثم سهم جي بي أوتو بنسبة 0.54%.