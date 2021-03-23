كونتكت القابضة تطلق منصة إلكترونية جديدة لخدمة المتعاملين في سوق السيارات

أطلقت مجموعة كونتكت المالیة القابضة، الیوم، النسخة المحدثة من منصة وتطبيق كونتكت كارز دوت كوم، وهي منصة إلكترونية خاصة بقطاع السيارات

تقدم خدمات لجميع فئات المتعاملين.

وقالت الشركة في بيان، إن تحول كونتكت كارز دوت كوم لكيان تجاري مستقل خطوة تأتى متزامنة مع تطور سوق السیارات، والنمو المطرد في استخدام الخدمات الرقمیة لكل من المستھلكین والشركات وتوجة تجار ووكلاء السیارات بشكل أكبر نحو التسويق الالكتروني بأشكاله المختلفة.

وأضافت، أن إعادة إطلاق كونتكت كارز دوت كوم لتقدم تجربة استخدام مطورة كخطوة لربط كافة أطراف سوق السیارات.

وأوضحت، أن المنصة تقدم العدید من الخدمات الجدیدة لكل من العملاء والتجار والوكلاء، بھدف تسھیل عملیة بیع أو شراء السیارات الجدیدة والمستعملة.

وأشارت إلى أنها طورت تطبیق مخصص لتجار ووكلاء السیارات، تقدم كونتكت كارز دوت كوم من خلاله حزمة من الخدمات الرقمیة المطورة مثل الخدمات الإعلانیة والتسویقیة ومزادات السیارات المستعملة والمعارض الإفتراضیة لتصبح المنصة تجربة رقمیة متكاملة لملاك السیارات في كل ما یتعلق بسیاراتھم.

وقال سعید زعتر الرئيس التنفیذي لكونتكت المالیة، إن كونتكت كارز دوت كوم علامة كبیرة في سوق السیارات وتقدیمھا كشركة قائمة بذاتھا سوف یمكنھا من استغلال كافة إمكاناتھا لتصبح سوق الكترونیة للسیارات بالمعنى الكامل.

وأضاف، أن هذه الخطوة تعزز مكانة كونتكت كارز دوت كوم في السوق، لاسيما وأنها شریك ھام لعدد من شركاتنا التابعة والتي تقدم خدمات مالیة مرتبطة بسوق السیارات كالتقسيط والتأمين وبرامج الضمان الممتد وذلك كله یلعب دوراً ھاماً في سعینا الدائم للتطویر والابتكار.

من حانبه، أكد عثمان عبد المنعم المدیر العام لكونتكت كارز دوت كوم،أن التطور الرقمي أصبح حقیقة واقعة تؤثر في الحياة الیومیة وھو ما یحتم السعي الدائم لاستكشاف خدمات مبتكرة تجعل تجربة امتلاك السیارات أكثر سھولة لعملائنا على مدار العقدين الماضیین.

وقال، إن كونتكت كارز تحرص دائماً على التواصل والتفاعل مع عملائها من أجل تقدیم المزید من المنتجات والخدمات التي تلبي احتیاجات كافة الأطراف المختلفة في قطاع السیارات.