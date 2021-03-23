مال وأعمال

كونتكت القابضة تطلق منصة إلكترونية جديدة لخدمة المتعاملين في سوق السيارات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

أطلقت مجموعة كونتكت المالیة القابضة، الیوم، النسخة المحدثة من منصة وتطبيق كونتكت كارز دوت كوم، وهي منصة إلكترونية خاصة بقطاع السيارات
تقدم خدمات لجميع فئات المتعاملين.

RealGate

وقالت الشركة في بيان، إن تحول كونتكت كارز دوت كوم لكيان تجاري مستقل خطوة تأتى متزامنة مع تطور سوق السیارات، والنمو المطرد في استخدام الخدمات الرقمیة لكل من المستھلكین والشركات وتوجة تجار ووكلاء السیارات بشكل أكبر نحو التسويق الالكتروني بأشكاله المختلفة.

وأضافت، أن إعادة إطلاق كونتكت كارز دوت كوم لتقدم تجربة استخدام مطورة كخطوة لربط كافة أطراف سوق السیارات.

وأوضحت، أن المنصة تقدم العدید من الخدمات الجدیدة لكل من العملاء والتجار والوكلاء، بھدف تسھیل عملیة بیع أو شراء السیارات الجدیدة والمستعملة.

FRA10years

وأشارت إلى أنها طورت تطبیق مخصص لتجار ووكلاء السیارات، تقدم كونتكت كارز دوت كوم من خلاله حزمة من الخدمات الرقمیة المطورة مثل الخدمات الإعلانیة والتسویقیة ومزادات السیارات المستعملة والمعارض الإفتراضیة لتصبح المنصة تجربة رقمیة متكاملة لملاك السیارات في كل ما یتعلق بسیاراتھم.

وقال سعید زعتر الرئيس التنفیذي لكونتكت المالیة، إن كونتكت كارز دوت كوم علامة كبیرة في سوق السیارات وتقدیمھا كشركة قائمة بذاتھا سوف یمكنھا من استغلال كافة إمكاناتھا لتصبح سوق الكترونیة للسیارات بالمعنى الكامل.

وأضاف، أن هذه الخطوة تعزز مكانة كونتكت كارز دوت كوم في السوق، لاسيما وأنها شریك ھام لعدد من شركاتنا التابعة والتي تقدم خدمات مالیة مرتبطة بسوق السیارات كالتقسيط والتأمين وبرامج الضمان الممتد وذلك كله یلعب دوراً ھاماً في سعینا الدائم للتطویر والابتكار.

من حانبه، أكد عثمان عبد المنعم المدیر العام لكونتكت كارز دوت كوم،أن التطور الرقمي أصبح حقیقة واقعة تؤثر في الحياة الیومیة وھو ما یحتم السعي الدائم لاستكشاف خدمات مبتكرة تجعل تجربة امتلاك السیارات أكثر سھولة لعملائنا على مدار العقدين الماضیین.

وقال، إن كونتكت كارز تحرص دائماً على التواصل والتفاعل مع عملائها من أجل تقدیم المزید من المنتجات والخدمات التي تلبي احتیاجات كافة الأطراف المختلفة في قطاع السیارات.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كونتكت القابضة تطلق منصة إلكترونية جديدة لخدمة المتعاملين في سوق السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا