مال وأعمال

جلف كابيتال الإماراتية تستحوذ على شركتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة

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– أعلنت جلف كابيتال، ومقرها أبوظبي، يوم الثلاثاء استحواذها على شركتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مقابل 60 مليون دولار، وقال رئيسها التنفيذي إن شركة الاستثمار تتطلع إلى التوسع خلال العام المقبل.

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وقالت جلف كابيتال، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على ‭‭‭2.5‬‬‬ مليار دولار، إنها أكملت شراء حصص الأغلبية في شركتي إيكلات هيلث وهانسي سولوشنز، ومقرهما الولايات المتحدة، المتخصصتين في حلول إدارة دورة الإيرادات لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لجلف كابيتال لرويترز إن الاستثمارات بقيمة 60 مليون دولار مقسمة بالتساوي تقريبا.

وأضاف “تركيزنا على الرعاية الصحية يؤتي ثماره بشكل جيد للغاية لأنه كان أحد القطاعات القليلة جدا التي نمت خلال الجائحة… القطاعان الآخران اللذان نجحنا فيهما أيضا هما التكنولوجيا والمدفوعات”.

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وقال الصلح إنه جرى استثمار ‭‭‭78‬‬‬ بالمئة من صندوق استثمار مباشر ثالث لشركة جلف كابيتال حجمه ‭‭‭750‬‬‬ مليون دولار.

وأضاف “في العام المقبل نأمل أن نأتي إلى السوق بصندوق جديد”، متابعا أن الشركة تخطط لإضافة حوالي عشرة إلى موظفيها البالغ عددهم ‭‭‭50‬‬‬ موظفا.

وقال إن صندوق الاستثمار المباشر الجديد، الذي تعتزم جلف كابيتال إطلاقه العام المقبل، سيكون بنفس حجم الصندوق الثالث تقريبا.

كما تخطط الشركة لجمع تمويل مجددا العام المقبل لاستثمارات في الدين الخاص.

وقال الصلح “تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التمويل، ولدى المنطقة أدنى معدلات تمويل لهذه الشركات، وهي بحاجة إلى رأس المال للنمو”.

وأضاف “ثمة تعطش كبير واحتياج كبير للسيولة لدى تلك الشركات خلال الجائحة”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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