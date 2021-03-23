صادرات مصر من الغاز المسال ترتفع إلى 1.6 مليار متر مكعب في الربع الأخير من 2020

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ذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى 1.6 مليار متر مكعب من مكافئ الغاز في الربع الأخير من 2020.
وتابع أن مصر صدرت 17 شحنة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ارتفاعا من ست شحنات خلال الربع الأول من 2020.
وأوضح البيان أن صادرات مصرتراوحت بين ثماني وتسع شحنات شهريا منذ بداية العام.
وقالت وزارة البترول إن محطة دمياط للإسالة استأنفت عملها في فبراير شباط. وأغلقت المحطة منذ 2012 جراء منازعات قانونية وتبلغ طاقة المحطة الواقعة في شمال البلاد 7.56 مليار متر مكعب.
وتابع البيان أنه من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنويا، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.
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