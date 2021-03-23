أسعار النفط تهوى 3% مع تضرر الطلب بسبب تمديد قيود كورونا

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_ أسعار النفط بما يزيد على ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، فيما يفرض ارتفاع الدولار ضغوطا.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت دولار أو ما يعادل بالمئة إلى دولار للبرميل بحلول الساعة 09:48 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار أو ما يعادل بالمئة إلى دولار للبرميل، بحسب “”.
وقال كومرتس بنك “قارة أوروبا تشدد إجراءات فيروس كورونا وبالتالي تعزز القيود على التنقل”.
وتمديد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.
وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.
كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي سلبا على الأسعار. وفي ضوء تسعير النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.
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