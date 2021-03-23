كوفاكس تخصص 5% من لقاحات كورونا للطوارئ

وكالات _ قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي، إن آلية كوفاكس المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص 5% من جرعات لقاحات كورونا التي تشتريها “كاحتياطي” للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات التفشي الشديد للفيروس.

وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2021.

هذا تهدف آلية كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتحالف GAVI إلى توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وحتى الآن تم تسليم 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 57 دولة.

وذكر التحالف أن احتياطي اللقاحات سيستخدم في مناطق توجد فيها “فجوات لا يمكن تجنبها” مثل مناطق النزاع والمناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ويتعذر وصول الحكومات إليها.

وأضاف أن الجرعات الاحتياطية قد تستخدم أيضا في “حالات الطوارئ” لمكافحة تفش شديد لمرض كوفيد-19 حيث لا يكون الإطار الزمني المعتاد لتوزيع اللقاحات كافيا.

لكن هذه الجرعات لن تكون متاحة إلا بعد تلقي جميع المشاركين في آلية COVAX الجرعة الأولى.