- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي، إن آلية كوفاكس المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص 5% من جرعات لقاحات كورونا التي تشتريها “كاحتياطي” للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات التفشي الشديد للفيروس.
وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2021.
هذا تهدف آلية كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتحالف GAVI إلى توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وحتى الآن تم تسليم 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 57 دولة.
وذكر التحالف أن احتياطي اللقاحات سيستخدم في مناطق توجد فيها “فجوات لا يمكن تجنبها” مثل مناطق النزاع والمناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ويتعذر وصول الحكومات إليها.
وأضاف أن الجرعات الاحتياطية قد تستخدم أيضا في “حالات الطوارئ” لمكافحة تفش شديد لمرض كوفيد-19 حيث لا يكون الإطار الزمني المعتاد لتوزيع اللقاحات كافيا.
لكن هذه الجرعات لن تكون متاحة إلا بعد تلقي جميع المشاركين في آلية COVAX الجرعة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوفاكس تخصص 5% من لقاحات كورونا للطوارئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.