مؤشر البورصة الرئيسي يرتد إلى 10471 نقطة وأحجام التداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ تداول مؤشر البورصة المصرية في ختام التعاملات عند مستوى 10471 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.63%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.52%، وأغلق عند مستوى 58.81 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.1%، و 3.72% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.101.936 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 42.254 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 137 شركة مقابل ارتفاع 23 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 66.048 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 71.063 مليون جنيه، مقابل 5.015 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32.919 مليون جنيه، منها 23.479 مليون جنيه للأفراد، و 9.439 مليون جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 98.967 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 138.679 مليون جنيه، مقابل 39.711 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 74.27% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 16.51% والعرب على 9.22% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 33.11% من تعاملات اليوم مقابل 66.88% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم دلتا للإنشاء والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.15%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.44%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية 3.59%.

بينما تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 10%، تلاه سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.98%، ثم سهم إميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9.79%.