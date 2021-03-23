سيتي سكيب يستعرض ملامح القطاع العقاري المصري خلال العقد المقبل

كشفت إنفورما ماركتس، أكبر شركة منظّمة للمعارض على مستوى العالم، عن إطلاق نسخة أونلاين جديدة من مؤتمر سيتي سكيب مصر خلال شهر أبريل 2021.

وستقام فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر الرائد على مدار يومي 5 و 6 أبريل المقبل وذلك قبل انطلاق معرض سيتي سكيب الملتقى السنوي الأكبر للقطاع والذي تستمر فعالياته من 22 وحتى 25 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بحضور الجمهور.

وتنظم إنفورما ماركيتس النسخة العاشرة من المؤتمر “أونلاين” تحت شعار “إعادة بناء السوق: خطة للعقد القادم” من أجل تسليط الضوء على المشهد العقاري المصري خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال فارس خليل، مدير معرض سيتى سكيب مصر، أن عام 2020 شهد الكثير من التحديات بالنسبة للمؤسسات على المستوى المحلي بصفة خاصة والمنطقة عموماً في ظل وجود جائجة كورونا، لذا ندرك ضرورة إيجاد سبلٍ جديدة للعمل خلال فترة الجائحة وماجلبته من متغيرات، خصوصا وأن السوق المحلي بالرغم من ذلك يشهد مستويات متزايدة من الثقة في هذا النوع من الاستثمار، ونتوقع أن تحمل الأشهر المقبلة المزيد من آفاق النمو بالتزامن مع تسليم أكثر من 26 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري.

و أضاف، أن اختيار موضوع المؤتمر يأتي بالتركيز على ملامح القطاع العقاري خلال العشر سنوات المقبلة انطلاقاً من رغبة المعنيين بالقطاع بمناقشة واستعراض أبرز خطط التطوير المعدة للتماشى مع توجهات القطاع في العقد القادم والعمل على إعادة بناء الاقتصاد ومواصلة توفير فرص الاستثمار.

ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من المسؤولين الحكوميين والمطورين والمستثمرين والمستشارين العقاريين والمحللين الماليين وخبراء الاستشارات الهندسية وشركات الهندسة المعمارية والمتخصصين في العقارات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وسيوفر منصة للاستفادة من خبرات أبرز رواد العالم وخبراء العقارات والعاملين في القطاع. ويُبرِز مؤتمر سيتي سكيب مصر كسوق هامة للاستثمار العقاري أكثر من أي وقت مضى.

وسيشتمل برنامج المؤتمر عروضاً تقديمية وجلسات حوارية وأخرى جانبية بدعم من سيتي سكيب انتلجنس لتحديد الخطوات اللازمة لنمو سوق العقارات في مصر.

وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش موضوعات ذات أهمية استراتيجية للقطاع ومنها “النهوض بالبنى التحتية وتحسين حلول النقل” ، و “مواجهة الجائحة الصحية العالمية ووضع أهداف العقد القادم” و “المدن المستدامة في عالم غير مستدام”، بالإضافة إلى العديد من الجلسات المقامة على مدار يومين، إلى جانب جلسات جانبية تدعمها منصة سيتي سكيب انتلجنس بإدارة المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لإنفستجيت في مصر.

وأضاف خليل، أن مع انطلاق الدورة العاشرة من مؤتمر سيتي سكيب مصر، أردنا الاحتفال بهذه المناسبة المميزة من خلال عرض محتوى متطور يحاكي الوضع الراهن ويمكن تطبيقه خلال مرحلة ما بعد الأزمة. وعملنا بالتعاون مع شركائنا المحليين والحكوميين لتطوير أجندة متطورة تجمع خبراء العقارات الدوليين لاستكشاف مستقبل المجالات الاقتصادية والعقارية والمعمارية في مصر. كما نولي اهتماماً خاصّاً بالاستثمارات عالية القيمة الداخلية والخارجية في الدولة.

يستضيف سيتي سكيب الممتد على مدار يومين نخبة من أبرز المتحدثين، بمن فيهم، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس فتح الله فوزي، المؤسس المشارك بمجموعة مينا للاستثمار السياحي، الدكتور باسم فهمي، المستشار الرئيسي ومدير برنامج التخطيط الاستراتيجي والتنمية الحضرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويشارك أيضا، عبد الناصر طه، مؤسس ورئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، منى محمد سالم، أستاذة مساعدة بجامعة فاروس بالإسكندرية، كريس ويليامسون، شريك في شركة ويستون ويليامسون + بارتنرز، إيان ألبرت، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طارق مدني، المدير التنفيذي والمقيّم المسجّل لدى RICS في شركة جلوبال أبريزال تيك.

وسيُقام المؤتمر الافتراضي وفعالية سيتي سكيب الحيّة المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل بحضور الجمهور بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر والشريك الراعي كوليرز إنترناشيونال.