ليفينج ياردز تسند إدارة 4 مشروعات باستثمارات 4 مليارات جنيه إلى EFS مصر

أسندت شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، لشركة «إي إف إس مصر» لخدمات المرافق، إدارة وصيانة المرافق في حوالي 1230 وحدة سكنية وإدارية في ثلاثة مشروعات تابعة لها تبلغ استثماراتها أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال أيمن مرزوق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليفينج ياردز في بيان، إن التخصص في تقديم الخدمات يأتي بأفضل النتائج وأعلاها جودة وأكثرها استدامة، ومن هذا المنطلق قررت ليفينج ياردز تكليف شركة متخصصة، مشيرا إلى أن الاختيار وقع على شركة إي إف إس تحديدا لما لها من خبرة في مجال إدارة المرافق المتكاملة بمشروعات عديدة ومتنوعة.

وقال رامي منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي إف إس مصر، إن الشركة تدير أكثر من 90 مشروع في مصر والشرق الأوسط في مجال إنشاء المجتمعات السكنية الكبرى، بالإضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، النفط والغاز، والبنوك، والصناعة، والتعليم، والمجمعات الإدارية المتكاملة، والبيع بالتجزئة، وفضلا عن مشروعات القطاع العام.