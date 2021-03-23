عاجل.. منير فخري عبد النور رئيسا غير تنفيذي لشركة بلتون

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن تعيين منير فخرى عبد النور عضو مجلس الإدارة المستقل رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة الشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة المنعقد اليوم وافق على تعيين كلا من امير فاروق فؤاد وعلاء محمد العفيفي كأعضاء مجلس إدارة مستقليين، بناء على خطاب ترشيح من أوراسكوم المالية القابضة.
وتضمنت قرارات المجلس تعيين باسم محمد صلاح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة.
وشملت القرارات الموافقة على قبول استقالة كل من أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وإيهاب نبيل صالح عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وماجد شوقي سوريال عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.
الجدير بالذكر أن منير فخري عبد النور تولي منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة ابراهيم محلب، منذ 26 فبراير 2014 وفي حكومة حازم الببلاوي المشكلة في 16 يوليو 2013، وكان وزير سياحة مصر تحت رئاسة وزراء أحمد شفيق في فبراير 2011.
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