عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يقفز لقمة 12 عاما في 2020

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وكالات _ تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاما في 2020، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفق السلع والخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8% إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي. وكان ذلك أكبر عجز منذ 2008.
شكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضا أكبر نسبة منذ 2008 وارتفاعا من 2.2% في 2019.
وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في 2020. وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليون دولار.
وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019.
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