ذا لاند ديفيلوبرز تتعاقد مع بي تك لتوريد الأجهزة الكهربائية لوحدات أرمونيا

فاروق يوسف – وقعت شركة ذا لاند ديفيلوبرز بروتوكول تعاون مع شركة بي تك للتجارة والتوزيع؛ لتوريد الأجهزة الكهربائية كافة للوحدات السكنية في مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية- أرمونيا- وذلك بقيمة مبدئية 150 مليون جنيه.

وقع البروتوكول: أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفيلوبرز، و الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة بي تك.

وقال الطيبي إن هذا البروتوكول يأتي لخدمة عملاء مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية، وتجهيز وحداتهم السكنية بجميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، أنها اتجهت للاستفادة من انتشار بي تك في 25 محافظة مختلفة في أنحاء الجمهورية.

وتابع: “ويسري ذلك البروتوكول على جميع عملاء أرمونيا للوحدات السكنية والخدمية، سواء الحاليين والبالغ عددهم 700 عميل، أو العملاء الذين المستقبليين في المراحل المقبلة.

من جانبه، قال محمود خطاب إن كل عميل سيشتري وحدة في مشروع أرمونيا سيحصل على خصومات مميزة أجل سداد مميز وقسيمة شراء بقيمة الأجهزة الكهربائية لتجهيز وحدته السكنية..

وأضاف خطاب أن بي تك لديها خطط استراتيجية طموحة وتدرس آليات مبتكرة حتى تكون الأقرب للعملاء، وتدرس أيضًا توسيع نطاق التعاون مع شركة ذا لاند ديفيلوبرز، لتقديم خدمات جديدة ومميزة لعملاء الطرفين.