وزيرة الصحة تعلن زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 138 على مستوى الجمهورية

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد تم التوسع في عدد المراكز وزيادتها من 40 مركزًا إلى 138 ، سيتم العمل بها بداية من الغد الأربعاء.

وأشار إلي عمل 5 مراكز اليوم وهم (مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى الزيتون التخصصي، ومستشفى هليوبوليس، ومستشفى المطرية التعليمي، ومركز مؤتمرات التامين الصحي فرع القاهرة).

مراكز تلقي اللقاح

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص 33 مركزًا بـمحافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، ومركز طبي القطامية، ومركز المؤتمرات الانجيلي – التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بشبرا، ومستشفى هيلوبليس، ومستشفى المطرية التعليمي، ومستشفى الزيتون التخصصي، ومركز طبي الدلتا، ومركز طبي النهضة القديم، ومركز طبي الأندلس، ومركز صحة الأسرة، وعيادة المطرية الشاملة).

وأيضًا: (مركز طبي سراي القبة، ومركز طبي الخليج المصري، ومكتب صحة بيروت، ومركز طبي السادس، ومركز طبي الحي السابع، ومركز طبي المحكمة، ومركز طبي التجمع الثالث، ومركز طبي الحي الأول، ومركز طبي الـ 100 متر، ومركز رعاية طفل العباسية، ومركز طبي الدراسة، ومركز طبي عابدين، ومركز صحة الأسمرات 3، ومركز طبي المقسي، ومركز طبي التونسي الحضري الجديد، ورعاية طفل مصر القديمة، ومركز طبي عين الصيرة، ومركز طبي صقر قريش، ومركز طبي الخبيري، ومركز طبي طرة، ومركز طبي مجاورة 5، ومركز طبي الست خضرة)

وتابع مجاهد أنه تم تخصيص 24 مراكزًا بـمحافظة الجيزة (مستسشفى الشيخ زايد التخصصي، ومركز فاكسيرا، ومركز صحة ميت عقبة، والمركز الطبي بشرق الفيوم بـإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـالأخصاص، ومركز طبي نزلة السمان، ومركز طبي كفر نصار، ومركز طبي كفر طهرمس، ومركز طبي بولاق الحضر، ومركز طبي المنيب، ومركز طبي طناش، ومركز طبي غرب المطار، ومركز طبي عزيز عزت، ومركز الطلبية، ومركز الكونيسة، ومركز المعتمدية، ومركز شبرامنت، ومركز صول، ومركز كفر ترك، ومركز الطرفاية، ومركز نكلا، ومركز طبي البراجيل، ووحدة الباويطي الطبية، ومركز بهرمس)

وأضاف أنه تم تخصيص (مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر، ومركز طبي الاسرة بسنديون، ومركز طبي حجازي) بمحافظة القليوبية، كما تم تخصيص (مجمع الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية، و(مستشفى النصر) بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى (مستشفى شرم الشيخ الدولي) بمحافظة جنوب سيناء، و(مستشفى العريش العام) بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى تخصيص 19 مركزًا بـمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، ومركز صحة أسرة العمراوي، ومركز صحة أسرة المفروزة، ووحدة طب أسرة المندرة، ومستشفى شرق المدينة، ومركز طب أسرة سان ستيفانو، ووحدة أسرة دنا الوطنية، ومركز طب أسرة أبيس 2، ومستشفى أطفال الرمل، ورعاية طفل محرم بك، ومستشفى الرمد، ومستوصف صدر الجمرك، ووحدة طب أسرة أبن سهلان، ومستشفى القباري، ووحدة المجزر الآلي عبد القادر، ووحدة طب أسرة الناصرية، ووحدة طب أسرة البيطاش، ومركز الدخيلة لطب الأسرة، ووحدة طب أسرة البرج القديم).

وتابع: كما تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة الوادي الجديد ( مركز طبي الفرافرة، ومركز طبي الداخلة، ومركز طبي الخارجة)، بالإضافة إلي وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مستشفي صدر أسوان بمحافظة أسوان، ومستشفي حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تخصيص 7 مراكز بمحافظة الشرقية وهم (وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي، ووحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس، وقسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي، ومركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان، والمركز الطبي بإدارة أبو حماد، والمركز الطبي بإدارة بلبيس، ومركز صحة ثانى الزقازيق)

قال مجاهد إنه تم تخصيص مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا، وأيضا تخصيص 3 مراكز بمحافظة سوهاج وهم (مركز رعاية طفل شرق، ومركز الطبي بالبلينا، والمركز الطبي الحضري)، بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة أسيوط (الوحدة الصحية نزلة باكور، والوحدة الصحية بنى زيد بوق، ومركز صحة الوليدية، ومستشفى الإيمان العام).

وأضاف كما تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنيا (مستشفى سمالوط النموذجي، ووحدة القيس، ومركز طبي قلندول، ومركز طبي شباب المستقبل)، بالإضافة إلى وحدة (طب أسرة مبارك) بمحافظة السويس، ومستشفي بني سويف التخصصى بمحافظة بني سويفـ، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة الفيوم.

بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الدقهلية (مستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى ميت غمر المركزي، ومستشفى بلقاس المركزي، ومستشفى دكرنس العام، والمركز الحضري بالمنزلة، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، ومستشفى منصورة الدولي)، ومركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، وكذلك تخصيص مركزين بمحافظة البحيرة (مستشفى دنشال التعليمي، والمعهد الطب القومى بدمنهور).

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تخصيص مستشفى القلب بمجمع المستشفيات بمحافظة مرسى مطروح، و4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ (مستشفى قلين الجديدة، ومستشفي دسوق العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومكتب صحة الحامول)، بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الغربية (معهد كبد المحلة، ومكتب صحة ثاني كفر الزيات، وديوان الإدارة الصحية بسمنود، ومكتب صحة أول بسيون، ومستشفى قطور المركزي، ومستشفى زفتى التخصصي، ومركز طبي سعيد).

كما نوه إلى تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنوفية، هي: (مستشفى حميات منوف، ووحدة صحة أسرة إسكان المستقبل، ومركز صحي أشمون، ومركز صحي شبين الكوم).

الخطوات الحصول على اللقاح

ولفت مجاهد إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.

وتابع: ويختار المواطن المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضاف أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهي المرحلة الثانية في خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على جميع استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد.

وتابع: كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء المستندات كافة، وفي حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يضع البصمة في وجود شاهد محايد، ويوقع الطبيب المعني على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تؤكد الممرضة المعنية تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

سينوفارم وأسترازنيكا

ولفت مجاهد إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح “سينوفارم” سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح “أسترازنيكا” جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا (3 أشهر) من تلقيهم الجرعة الأولى.

يذكر أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.