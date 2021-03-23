البنك المركزي المصري يمد استثناء 3 سلع غذائية من الغطاء النقدي عاما

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دوت الخليج – قرر البنك المركزي المصري المصري مد استثناء 3 سلع غذائية هي: الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، لمدة عام جديد ينتهي في منتصف مارس 2022.
وقال البنك المركزي المصري، في خطاب دوري، اليوم، إنه في ضوء متابعة احتياجات السوق المصرية والحرص على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، فقد تقرر مد فترة السماح المشار لاستثناء الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2022.
وأضاف أن القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
كان البنك المركزي المصري المصري، قد أصدر كتابا دوريا في 16 مارس 2020، سمح فيه للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021.
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