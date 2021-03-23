الأهلي صبور تطلق مشروع Rare في مستقبل سيتي بتكلفة 770 مليون جنيه

دوت الخليج – أطلقت شركة الأهلي صبور مشروعا جديد في مدينة مستقبل سيتي تحت اسم “Rare” على مساحة 59 فدانا، ويضم 670 تاون هاوس.

وتبلغ قيمة الإنشاءات 770 مليون، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى منه فى الربع الثالث من عام 2025 بواقع 306 وحدات سكنية.

وقال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، إن اختيار الموقع المناسب لأي مشروع وخاصة المشروعات السكنية هو أمر ضروري “فلا بد أن يتمتع المشروع بموقع جيد يسهل الوصول إليه بسهولة عبر شبكة من الطرق الرئيسية، وأن تتوافر به بنية اجتماعية أساسية متميزة تشمل وجود المدارس والجامعات وأماكن للترفيه والاستمتاع، وهو ما يتوافر في مدينة مستقبل سيتي”.

وأكد صبور أن الشركة تسعى لتقديم قيمة مضافة في مشروعاتها من خلال التعاقد مع كبرى الكيانات.

وأشار إلى أن أحدث الشراكات التى عقدتها الأهلي صبور مؤخرًا كانت مع مجموعة التزام الإماراتية لإدارة الأصول وإطلاقها شركتي “تفوق” و”ثري سيكستي” واللتين ستوفران مجموعة من خدمات إدارة المرافق وإدارة المجمعات السكنية للسوق المصرية.

ولفت البيان إلى أن شركة الأهلي صبور بدأت في تسليم المرحلة الأولى من مشروع “جرين سكوير” الذي تطوره بالشراكة مع شركة دار المعالي السعودية في مدينة مستقبل سيتي.

وتضم هذه المرحلة 830 وحدة سكنية، ومن المزمع أن يبدأ تسليم المرحلة الثانية في يونيو المقبل، وهو أول مشروع يبدأ التسليم به في مستقبل سيتي.

وأوضح البيان أن استثمارات مشروع “جرين سكوير” 1.08 مليار جنيه، ويصل حجم المبيعات المستهدفة منه إلى 2.08 مليار جنيه، وهو يقام على مساحة 80.21 فدان وعدد وحداته 1167 وحدة تتنوع ما بين الشقق السكنية والدوبلكس والتاون هاوس.