الإسترليني عند أدنى مستوى في 6 أسابيع متضررا من توترات اللقاح مع الاتحاد الأوروبي

سي إن بي سي – تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا التى تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.

ومن المنتظر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس حظرا محتملا على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.

وطالبت بريطانيا أمس الأحد بأن يسمح الاتحاد الأوروبي بتسليم لقاحات كوفيد-19 التي طلبت شراءها بينما تتصاعد التوترات بين الجانبين مع توجيه بروكسل أصابع إتهام إلى شركة أسترازينيكا البريطانية.

وانخفض الإسترليني 0.6% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3782 دولار بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في التعاملات الصباحية 1.3752 دولار وهو أدنى مستوى له من التاسع من فبراير.

وأمام اليورو استقر الإسترليني عند 86.45 بنس بعدما هبط إلى 86.45 بنس وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية في أكثر من أسبوعين.