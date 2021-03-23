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الإسترليني عند أدنى مستوى في 6 أسابيع متضررا من توترات اللقاح مع الاتحاد الأوروبي

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سي إن بي سي – تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا التى تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.

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ومن المنتظر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس حظرا محتملا على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.

وطالبت بريطانيا أمس الأحد بأن يسمح الاتحاد الأوروبي بتسليم لقاحات كوفيد-19 التي طلبت شراءها بينما تتصاعد التوترات بين الجانبين مع توجيه بروكسل أصابع إتهام إلى شركة أسترازينيكا البريطانية.

وانخفض الإسترليني 0.6% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3782 دولار بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في التعاملات الصباحية 1.3752 دولار وهو أدنى مستوى له من التاسع من فبراير.

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وأمام اليورو استقر الإسترليني عند 86.45 بنس بعدما هبط إلى 86.45 بنس وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية في أكثر من أسبوعين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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