مال وأعمال

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من الأردن

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دوت الخليج – وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا من العاصمة الأردنية عمّان، التي زارها صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

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وترأس مدبولي أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.

وشهدت الزيارة لقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة، وإجراء مؤتمر صحفي، إلى جانب توقيع عدد من الوثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدة مشروعات استعدادا للإعلان عنها في قمة مرتقبة بين زعماء مصر والأردن والعراق

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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