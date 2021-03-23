الصحة الأمريكية: أسترازينيكا ربما أهملت إدراج معلومات في نتائج تجارب لقاح كورونا

سي إن بي سي – قالت وكالة الصحة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن شركة أسترازينيكا ربما أهملت إدراج بعض المعلومات في نتائج تجارب لقاح كورونا الخاص بها، مما قد يلقي بظلال من الشك على معدلات الفاعلية المنشورة.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من نتائج تجربة أمريكية كبرى أظهرت أن اللقاح آمن وفعال للغاية ويثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان أسترازينيكا طلب تصريح من الولايات المتحدة للقاح الشهر المقبل كما هو مخطط.

وقال المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في بيان إن مجلس مراقبة سلامة البيانات أعرب عن قلقه من أن أسترازينيكا ربما أهملت إدراج بعض المعلومات عن تلك التجارب، والتي ربما قدمت رؤية غير كاملة لبيانات الفعالية.

وأضاف المعهد أننا نحث الشركة على العمل معنا لمراجعة بيانات الفعالية وضمان نشر بيانات الفعالية الأكثر دقة وحداثة في أسرع وقت ممكن.