جانيت يلين: لا خطط حاليا لإطالة فترات استحقاق سندات الخزانة الأمريكية

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سي إن بي سي – أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء أنه لا توجد حاليا خطط لإطالة فترات استحقاق سندات الخزانة.
وفي إجابة على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي أو وزارة الخزنة يعتزمان إطالة فترات استحقاق سندات الخزانة قبل ارتفاع أسعار الفائدة، قالت يلين “الخزانة تدرس هذه المسألة وليس لديها أي خطط حاليا لأن تفعل ذلك.”
وقالت الخزانة الأمريكية في فبراير إنها تخطط لإقتراض 274 مليار دولار في الربع الأول من 2021، وهو ما يقل كثيرا عن تقديراتها في نوفمبر البالغة 1.127 تريليون دولار.
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