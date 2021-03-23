- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سكاي نيوز عربية – أعلنت شركة فايزر اليوم الثلاثاء أنها بدأت التجارب البشرية لعلاج جديد لفيروس كورونا المستجد، على شكل أقراص يمكن تناولها عند ظهور الأعراض الأولى للمرض.
وإذا نجحت تجارب فايزر على البشر، فسيصبح من الممكن وصف الحبوب في وقت مبكر من الإصابة، لتجنب التعرض لمضاعفات، ومنع انتشار الفيروس.
ويرتبط الدواء بإنزيم يسمى “البروتياز” لمنع الفيروس من التكاثر، وقد نجحت الأدوية المثبطة للبروتياز في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة “إيدز” والتهاب الكبد الوبائي “سي”.
وقال كبير علماء شركة فايزر، ميكائيل دولستن: “نظرا للطريقة التي يتحور بها فيروس كورونا، والتأثير العالمي المستمر له، يبدو أنه سيكون من المهم التوصل إلى خيارات علاجية الآن، وخارج الوباء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر تعلن بدء التجارب البشرية لأقراص علاج كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.