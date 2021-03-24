مال وأعمال

أسعار الذهب تهبط بفعل صعود الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين

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سي إن بي سي – هبطت ِأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن غطى صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين على تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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وانخفض الذهب في السوق الفورية %0.63 إلى 1,727.8 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة %0.8 ليسجل عند التسوية 1725.10 دولار للأوقية.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية.

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ومن شأن صعود الدولار أن يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخري.

ولكن تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بقاء أسعار الفائدة منخفضة واحتمالات المزيد من التحفيز المالي يقيدان خسائر المعدن النفيس.

وقال محللون إن الذهب قد يستمد المزيد من الدعم من زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا وانحسار التفاؤل الاقتصادي وهو ما سيلحق ضررا بعوائد السندات.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مشرعين أميركيين اليوم أنه يتوقع أن يرتفع التضخم على مدار العام لكنه لن يكون “كبيرا بشكل مفرط أو متواصلا”.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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