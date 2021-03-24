جيلي الصينية تنشئ علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية

شينخوا _ أنشأت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات أمس الثلاثاء، علامة تجارية جديدة للسيارة الكهربائية برأس مال مسجل قدره ملياري يوان (307.2 مليون دولار أمريكي)، حسبما أفادت مصادر الشركة.

وستكون العلامة التجارية الجديدة، المسماة “زيكر”، مشروعا مشتركا بين شركة جيلي أوتو وشركتها الأم مجموعة جيلي القابضة، حيث تكون حصصهما 51 بالمائة و49 بالمائة من العلامة التجارية الجديدة بالترتيب.

وقالت شركة جيلي أوتو إن الطراز الأول من العلامة التجارية الجديدة سيتم حجزه في معرض شانغهاي للسيارات هذا العام، والمقرر عقده في الفترة من 21 إلى 28 أبريل المقبل، حيث سيتم تسليمه في الربع الرابع.

وفي السنوات الخمس المقبلة، تهدف “زيكر” إلى إطلاق منتج جديد واحد على الأقل في السوق كل عام.

وذكر لي شو فو رئيس مجموعة جيلي القابضة أن الشركة تضع خططا للتركيز على تطوير سيارات موفرة للطاقة ومركبات جديدة للطاقة، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الذكية.

وتعتبر “زيكر” أحدث مبادرة كهربة لشركة جيلي القابضة. وأعلنت شركة فولفو، التي استحوذت عليها شركة جيلي القابضة في عام 2010، أنها ستصبح كهربائية بشكل كامل بحلول عام 2030.