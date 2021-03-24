المصري للتأمين والأفروآسيوي يعقدان ملتقى شرم الشيخ في 19 سبتمبر

أعلن علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن عقد مؤتمر شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين في مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 19 سبتمبر المقبل.

وأضاف الزهيري في بيان، إن هذا المؤتمر سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ويعقد المؤتمر تحت عنوان: “الإتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كوفيد-19”.

من جانبه، قال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى، إن توأمة المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفر و-آسيوى، ومؤتمر شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين يأتى ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التامين.

ووفق البيان، فمن المتوقع أن يشهد المؤتمر إقبالاً من المشاركين على المستويين الإقليمي والعالمي حيث يشارك فى المؤتمر ممثلين من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والسادة أعضاء الاتحاد الأفرواسيوى للتامين واعادة التامين وخبراء التأمين الدوليين والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولى الادارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية.

وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن تحديد مدينة شرم الشيخ مقراً للمؤتمر يأتى فى إطار التأكيد على أن مصر مازالت مقصدًا سياحياً جاذبًا لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الدولية.