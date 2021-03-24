الليرة التركية تعوض بعض خسائرها وتسجل 7.86 مقابل الدولار

– ارتفعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها بعد القرار المفاجئ من الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع تغيير محافظ البنك المركزي المصري بآخر معارض لتشديد السياسة المالية.

وبلغت الليرة 7.8650 دولار مقابل الدولار بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، ارتفاعا من مستوى 7.97 تقريبا يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن هوت إلى مستوى منخفض شبه قياسي يوم الاثنين.

ولا تزال العملة منخفضة ثمانية بالمئة منذ تغيي محافظ البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم السبت.