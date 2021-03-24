- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– ارتفعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها بعد القرار المفاجئ من الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع تغيير محافظ البنك المركزي المصري بآخر معارض لتشديد السياسة المالية.
وبلغت الليرة 7.8650 دولار مقابل الدولار بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، ارتفاعا من مستوى 7.97 تقريبا يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن هوت إلى مستوى منخفض شبه قياسي يوم الاثنين.
ولا تزال العملة منخفضة ثمانية بالمئة منذ تغيي محافظ البنك المركزي المصري في وقت مبكر من يوم السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تعوض بعض خسائرها وتسجل 7.86 مقابل الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.