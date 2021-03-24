مال وأعمال

مخاوف الإغلاق تقود الأسهم اليابانية للتراجع نهاية التعاملات

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– تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكي اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط.

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وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 2.04 بالمئة إلى 28405.52 نقطة. وهبط توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمئة إلى 1928.58، مسجلا أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وتواصل الشكوك حيال مدى أمان استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا في الحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعما من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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