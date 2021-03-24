مال وأعمال

عمومية أبو ظبي الإسلامي توافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 7 مليارات جنيه

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فاروق يوسف _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والتي انعقدت أمس، على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه.

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وأفاد مصرف أبو ظبي الإسلامي في بيان للبورصة المصرية، أن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي المصري.

وقال، إنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل، وإجراء أي تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية.

يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، حقق صافي أرباح مجمعة بمبلغ 1.192.389 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.229.438 مليار جنيه بعام 2019، وصعد صافي الدخل من العائد إلى 3.106.577 مليار جنيه، مقابل 3.077.933 مليار جنيه في ذات الفترة.

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وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة إلى 7.147.760 مليار جنيه، في 2020، مقابل 6.853.732 مليار جنيه في 2019.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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