عمومية أبو ظبي الإسلامي توافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 7 مليارات جنيه

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فاروق يوسف _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والتي انعقدت أمس، على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه.
وأفاد مصرف أبو ظبي الإسلامي في بيان للبورصة المصرية، أن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي المصري.
وقال، إنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل، وإجراء أي تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية.
يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، حقق صافي أرباح مجمعة بمبلغ 1.192.389 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 1.229.438 مليار جنيه بعام 2019، وصعد صافي الدخل من العائد إلى 3.106.577 مليار جنيه، مقابل 3.077.933 مليار جنيه في ذات الفترة.
وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة إلى 7.147.760 مليار جنيه، في 2020، مقابل 6.853.732 مليار جنيه في 2019.
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