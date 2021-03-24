مطاحن الإسكندرية تستهدف ضخ 11 مليون جنيه استثمارات في العام المالي الجديد

فاروق يوسف _ أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن موازناتها التقديرية للعام المالي 2021/2022، والتي تستهدف فيها ضخ استثمارات بقيمة 11 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الموازنة الجديدة تستهدف ضخ 8 مليون جنيه نظير تجديد الموافقة على استثمار عقاري في أرض حجارة عبد الحجواد وهو عبارة عن عمارة سكنية بها دورين إداري ويتم التمويل من عائد طرح أسهم زيادة رأـس المال.

وأضافت، أنه سيتم إنشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح بقيمة 1.5 مليون جنيه، ويتم التمويل ذاتيًا، بالإضافة إلى 1.5 مليون جنيه أخرى لاستكمال بعض المشروعات متضمنة مشروعات البيئة بنحو 20 ألف جنيه، والحاسب الآلي بنحو 80 ألف جنيه.

وأفادت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، أنها تستهدف فائض قبل الضريبة بنحو 10.621 مليون جنيه، وبعد الضريبية حوالي 8 مليون جنيه.