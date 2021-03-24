مال وأعمال

مطاحن الإسكندرية تستهدف ضخ 11 مليون جنيه استثمارات في العام المالي الجديد

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

فاروق يوسف _ أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن موازناتها التقديرية للعام المالي 2021/2022، والتي تستهدف فيها ضخ استثمارات بقيمة 11 مليون جنيه.

RealGate

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الموازنة الجديدة تستهدف ضخ 8 مليون جنيه نظير تجديد الموافقة على استثمار عقاري في أرض حجارة عبد الحجواد وهو عبارة عن عمارة سكنية بها دورين إداري ويتم التمويل من عائد طرح أسهم زيادة رأـس المال.

وأضافت، أنه سيتم إنشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح بقيمة 1.5 مليون جنيه، ويتم التمويل ذاتيًا، بالإضافة إلى 1.5 مليون جنيه أخرى لاستكمال بعض المشروعات متضمنة مشروعات البيئة بنحو 20 ألف جنيه، والحاسب الآلي بنحو 80 ألف جنيه.

وأفادت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، أنها تستهدف فائض قبل الضريبة بنحو 10.621 مليون جنيه، وبعد الضريبية حوالي 8 مليون جنيه.

FRA10years

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطاحن الإسكندرية تستهدف ضخ 11 مليون جنيه استثمارات في العام المالي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا