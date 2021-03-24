كارفور الفرنسية تشتري وحدة برازيلية للبيع بالتجزئة بقيمة 1.1 مليار يورو

وكالات _ اتفقت مجموعة كارفور الفرنسية على شراء الوحدة البرازيلية السابقة لشركة “وول مارت” الأمريكية بقيمة 1.1 مليار يورو لتعزيز وضعها بوصفها المجموعة التي تشغل أكبر مركز تجاري في البلاد.

ووافقت كارفور على شراء “جروبو بي آي جي براسيل إس إيه” من “ادفنت انترناشونال آند وول مارت”.

وسيضيف هذا التآرز 260 مليون يورو إلى الأرباح سنويا خلال 3 سنوات طبقا لما ذكرته اليوم. وتعتبر تلك أكبر عملية استحواذ يقوم بها الرئيس التنفيذي الكسندر بومبار في السنوات الأربع التي قضاها في الشركة.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية عرقلت في يناير الماضي محاولة من قبل شركة “اليمنتاشن كوشي تارد” الكندية للمتاجر الكبرى لشراء الشركة الفرنسية.

ومن خلال الاتفاق ستشغل مجموعة “كارفور” سلسلة متميزة من سلاسل متاجر “سامز كلوب” في البرازيل من خلال ترخيص مع شركة “وول مارت”.