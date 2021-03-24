اقتصادية قناة السويس: غلق بوغاز ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن غلق بوغاز ميناء العريش البحري، نظراً لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح بين 30 إلى 35 عقدة، وعلى جانب آخر جاري تشوين الملح من الملاحات داخل ميناء العريش وجاري التجهيزات لاستقبال إحدى السفن المتوقع وصولها لشحن حمولة الملح للأسواق الخارجية خلال 72 ساعة المقبلة، وغير صحيح ماتم تداوله من إغلاقه كاملاً.
وأضافت الهيئة في بيان، أنه تم إغلاق ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية من أمس حتى تاريخه نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 18 عقدة.
وأعلنت المنطقة الاقتصادية بأن موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد تسير الأمور فيهم بشكل طبيعي ومنتظم في عمليات التداول.
وأهابت الهيئة بضرورة توخي الدقة في الأخبار المتداولة بشأن موانئ المنطقة والتوضيح بأن الإغلاق بها بسبب سوء الأحوال الجوية ويتم إعادة الفتح أمام الحركة الملاحية فور تحسن الطقس، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الأمر واستمرار الأعمال داخل الموانئ.
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