مال وأعمال

سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى، بعد موجة ارتفاع استمرت يومين.

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واستقرت أسعار العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر بمقدار قرشين، عند نفس مستويات أمس الثلاثاء 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه.

كما ظلت العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي CIB، والعربي الإفريقي الدولي، وHSBC، والمصرف العربي الدولي، وعوده-مصر عند نفس المستويات المسجلة بالأمس، 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

واستقر الدولار ببنك الإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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فيما ارتفع الدولار قليلا في بنكي QNB- الأهلي وكريدي أجريكول بمقدار قرشا واحدا ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

كان سعر الدولار قد ارتفع بحوالي 3 قروش في غالبية البنوك خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليبلغ متوسط سعر العملة الأمريكية 15.7083 جنيه للشراء، و15.8075 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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