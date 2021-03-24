البنك المركزي المصري يصدر مذكرة تفسيرية لإجراءات العناية الواجبة والقواعد المنظمة للشمول المالي

أمنية إبراهيم – أصدر البنك المركزي المصري المصري، مذكرة تفسيرية لتطبيق إجراءات العناية الواجبة لعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، والقواعد المنظمة لها، والتي تشمل إرشادات تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية، في ضوء السعي لجذب كافة شرائح المجتمع للتعامل مع منظومة الجهاز المصرفي. وحدد البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحـدة مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهاب إجراءات العنايـة الواجبـة لعملاء خدمات الدفع عبر الموبايل والبطاقات مسبقة الدفع، وكذلك منتجات وخدمات الشمول المالي. وشملت المذكرة التفسيرية القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما، وكذلك القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي. اضغط للاطلاع على المذكرة التفسيرية والقواعد المنظمة لإجراءات العناية الواجبة للشمول المالي

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