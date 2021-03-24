ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد دعم استئنائي

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بعد الإعلان عن اتفاق الرقابة المالية مع البنك المركزي المصري على تأسيس صندوق لتنشيط السيولة لتمويل شركات السمسرة.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10718 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 2.36%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.51%، ليتداول عند مستوى 59.7 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.22%، و 3.12% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 619.102 مليون جنيه على 179 شركة من خلال 19.992 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 122 شركة مقابل تراجع 11 في حين لم تتغير أسعار 46.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 15.749 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 20.489 مليون جنيه، مقابل 4.740 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 8.784 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.794 مليون جنيه، مقابل 10.178 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.533 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 49.116 مليون جنيه، مقابل 24.582 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 9.71%، ثم سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 9.35%.

بينما تصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.65%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 7.66%، ثم سهم العالمية للأستثمار والتنمية بنسبة 1.82%.