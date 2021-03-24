المصرف العربي الدولي يرفع حصته في Saib إلى 50.43%

رنا ممدوح _ علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن المصرف العربي الدولي – المساهم الرئيسي- رفع حصته في رأسمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib من 46.07% إلى 50.43%، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري المصري. وقام المصرف العربي الدولي بشراء عدد 654.466 ألف سهم، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.9 مليون دولار. وقامت شركة برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن المصرف العربي الدولي يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib بنسبة 50.43%، يليه شركة المقاولون العرب للاستثمارات بنسبة 17.29%، ثم شركة مصر للتأمين بنسبة 11.29%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.75%، وفقا لأخر إفصاح لهيكل المساهمين المرسل للبورصة بتاريخ 18 فبراير الماضي.

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