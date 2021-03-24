11 شركة ناشئة تعرض تطبيقاتها لمعالجة تحديات كورونا في سباق التكنولوجيا المالية

انتهت 11 شركة ناشئة في فعاليات سباق الابتكارCOVID-19 Innovation Sprint الذي أطلقها البنك المركزي المصري المصري بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، من عرض النماذج الأولية لتطبيقات التكنولوجيا المالية لمعالجة تحديات جائحة كورونا.

وقام بتنظيم فعاليات سباق الابتكار COVID-19 Innovation Sprint، مختبر DFS (مستثمر ومُسرِّع للتجارة الرقمية) بدعم من مؤسسة FSD Africa (مؤسسة تنموية متخصصة تعمل على تعزيز الأسواق المالية في أفريقيا)، حيث تم استعراض العروض التوضيحية للنماذج الأولية للتطبيقات التي تم تطويرها من خلال المشاركة والتعاون الفعال من جانب الشركات الناشئة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة بالسباق.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، في بيان اليوم، إن سباق الابتكار COVID-19 Innovation Sprint يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على القطاع المصرفي والمالي من خلال تحفيز التعاون فيما بين البنوك والمؤسسات المالية مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتوافر لديها القدرة على تطوير تطبيقات يمكنها معالجة التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، بما يتوافق مع توجه البنك المركزي المصري ويساعد العملاء على الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجاتهم، حيث ستتمتع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بإمكانية المضي قدمًا للاستفادة من تطبيق الحلول الرائدة التي طورتها شركات التكنولوجيا المالية.

وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن فعاليات السباق تضمنت عقد ورش عمل مكثفة على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 15-17 مارس بمشاركة إحدى عشر شركة ناشئة تم اختيارها بعناية وفقا لمدى قدرة الحلول المقدمة من جانبها على معالجة التحديات المتعلقة بالجائحة، وأيضا مدى موائمة تطبيقاتها المعروضة للتنفيذ الفعلي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر.

وقدمت البنوك المشاركة بالسباق الدعم والتوجيه اللازم للشركات لتقوم بتطوير تطبيقاتها والتوصل إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.

ولفت إلى أنه خلال فترة تلقي الطلبات أبدت ما يزيد عن تسعين شركة ناشئة محلية وعالمية رغبتها في المشاركة بالسباق وخضعت الحلول المُقدمة من هذه الشركات إلى التقييم وفقا لمعاير محددة مسبقا، وتم التوصل إلى قائمة مختصرة تحتوي على أربعة وعشرون شركة، حيث قام البنك المركزي المصري بعرض تطبيقات هذه الشركات على البنوك المشاركة بفعاليات السباق والذين وصل عددهم إلى ستة وعشرين بنك، بهدف تحفيز التعاون والتوافق فيما بين البنوك والشركات الناشئة.

وبحسب البيان، قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر في وقت سابق، بحصر تحديات القطاع المصرفي والمالي الناجمة عن جائحة كورونا وطرحها على منصة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي والمواقع والمنصات الإلكترونية ذات الصلة، وهي تحديات تعكس احتياجات السوق المصرفية الحقيقية في ظل تفشي فيروس كورونا وتحتاج إلى التوصل إلى تطبيقات تكنولوجية متطورة لمعالجتها، حيث جاء عدد من الموضوعات والقضايا الرئيسية في مقدمة هذه التحديات الإقراض عن بعد، والمدفوعات غير النقدية، وخدمات العملاء، والتسويق والتعليم عن بعد، وتمويل سلاسل التوريد والفواتير.