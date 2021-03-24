طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية تتراجع في فبراير

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_ تراجعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة على نحو مفاجئ في فبراير ، ما يشير لبعض التباطؤ في الإنفاق في قطاع الأعمال على المعدات بعد نمو قوي مؤخرا.
وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تحظى بمتابعة عن كثب لارتباطها بخطط إنفاق الشركات، تراجعت 0.8 بالمئة الشهر الماضي. وزادت ما تعرف بالسلع الراسمالية الأساسية 0.6 بالمئة في يناير.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع ررأي أجرته أن تزيد طلبيات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.5 بالمئة في فبراير .
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