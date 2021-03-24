البورصة تغلق عند 10702 نقطة بتداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بعد الإعلان عن اتفاق الرقابة المالية مع البنك المركزي المصري على تأسيس صندوق لتنشيط السيولة لتمويل شركات السمسرة.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 2.2%، وأغلق عند مستوى 10702 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.80%، وأغلق عند مستوى 59.87 جنيه.

وارتفع كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.81% و 2.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.117.138 مليار جنيه على 186 شركة من خلال 39.301 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل تراجع 38 في حين لم تتغير أسعار 29.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 10.261 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 21.275 مليون جنيه، مقابل 11.013 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.209 مليون جنيه، منها 6 مليون جنيه للمؤسسات، و1.209 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 3.051 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 45.438 مليون جنيه، مقابل 42.386 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 78.03% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 14.89% والعرب على 7.08% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 36.01% من تعاملات اليوم مقابل 63.98% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.87%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 9.71%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 9.38%.

بينما تصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 10.35%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.61%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 8.60%.