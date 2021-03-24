المراكز السعودية تعقد لقاءات مع مستثمرين لإصدار صكوك دولية

وكالات _ أعلنت شركة المراكز السعودية عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت تمهيدًا لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أضافت أنها ستعقد سلسة اللقاءات افتراضياً مع مستثمرين من هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن ونيويورك.

وقد قامت شركة المراكز السعودية بتعيين كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين مسؤولين عن تنسيق أنشطة المديرين الرئيسيين ومتعهدي الاكتتاب في المعاملة.

وكذلك بتعيين كل من بنك كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك وربة، وشركة البلاد المالية كمديري اكتتاب مشتركين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سوف يتم تحديده بناءً على ظروف السوق واحتياجات شركة المراكز المالية.