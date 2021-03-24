- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ أعلنت شركة المراكز السعودية عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت تمهيدًا لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أضافت أنها ستعقد سلسة اللقاءات افتراضياً مع مستثمرين من هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن ونيويورك.
وقد قامت شركة المراكز السعودية بتعيين كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين مسؤولين عن تنسيق أنشطة المديرين الرئيسيين ومتعهدي الاكتتاب في المعاملة.
وكذلك بتعيين كل من بنك كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك وربة، وشركة البلاد المالية كمديري اكتتاب مشتركين.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سوف يتم تحديده بناءً على ظروف السوق واحتياجات شركة المراكز المالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكز السعودية تعقد لقاءات مع مستثمرين لإصدار صكوك دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.