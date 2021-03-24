مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يشدد آلية المراقبة على تصدير لقاحات كورونا

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فرانس برس _ قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي “لضمان” إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه، لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

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وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس “في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة” حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر “أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل”.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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