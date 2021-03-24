بيل كاش التابعة لبلتون القابضة توقع شراكة لتمويل مصروفات مدارس القاهرة للاستثمار

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دوت الخليج – وقع شركة بیل كاش، ذراع التمویل الاستھلاكي لشركة بلتون المالیة القابضة، وشركة القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة، اتفاقیة شراكة تقدم بموجبها الأولى قروض تغطي المصروفات الدراسیة لأولیاء أمور الأخيرة.
وبحسب بيان صحفي، سیسمح ھذا المنتج لأولیاء الأمور بتسدید الرسوم الدراسیة على 12 قسط شھري متساوٍ بأقل أوراق مطلوبة وموافقة فوریة.
وتدير شركة القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة 21 مدرسة وجامعة.
وقال إبراھیم كرم، الرئیس التنفیذي لشركة بلتون المالیة القابضة، إن الشراكة مع شركة القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة ھي مجرد بدایة في سوق التمویل التعلیمي، وإن بلتون ستسعى لتوقیع عدید من الاتفاقیات مع أكبر مدارس في مصر لتعزیز مكانتھا في السوق المصرية لخدمات كمقدم رئيسي تمویل المصروفات الدراسیة.
وقال محمد القلا، الرئیس التنفیذي لشركة القاھرة للاستثمار والتنمیة العقاریة، إن الشراكة مع بلتون للتمویل الاستھلاكي تتوافق مع استراتیجیة الشركة للمساعدة في تخفیف أعباء الرسوم الدراسیة على أولیاء الأمور وأن الشركة بصدد بدء مرحلة تجریبیة في 7 مدارس ثم سیتم توفیر ھذه الآلیة في باقي المدارس بعد فترة قصیرة.
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