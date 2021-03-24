كريدي أجريكول يمنح إجازة رعاية الطفل 16 أسبوعا مدفوعة الأجر للعاملات بالبنك

دوت الخليج – أعلن بنك كريدي أجريكول مصر منح العاملات في البنك إجازة رعاية طفل لمدة 16 أسبوعا مدفوعة الأجر بالكامل بدلا من 12 أسبوعا؛ وذلك تقديرا من البنك لمجهودات الأمهات من العاملين في البنك ودورهن في رعاية الأطفال.

كما احتفل البنك، تحت رعاية السفير الفرنسي في مصر، خلال شهر مارس بتجديد الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس لدعم ورعاية برنامج “النساء الرائدات” بهدف تمكين الشابات اقتصاديا ودمجهن في سوق العمل.

وأتاح كريدي أجريكول للسيدات خلال شهر المرأة فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات خصم بدون مصاريف إدارية؛ تحقيقا لتوجيهات البنك المركزي المصري المصري في العمل على نشر الشمول المالي.

وقال جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: “نشارك في عدد من المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة اقتصاديا ويتم ذلك سواء من خلال البنك أو من خلال مؤسسة البنك للتنمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أو مع وزارة التضامن الاجتماعي”.

وأوضح أن من بين تلك المبادرات، التعاون منذ عام 2017 مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة ساويرس لدعم ورعاية برنامج “النساء الرائدات” بتوفير فرص التدريب لهن في الأقسام المختلفة بالبنك بهدف إعدادهن للدخول في سوق العمل”.

ومن جانبه، قال أمير حكيم، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالبنك، إن السيدات يمثلن 35% من قوة فريق عمل البنك، وأن 23% منهن يشغلن مناصب إدارية عليا، وإن “منح البنك إجازة رعاية طفل للموظفات 16 أسبوعا سينعكس على ولائهن للبنك وهو أحد أهم أهدافنا ومن مؤشرات نجاح المؤسسة”.

وكانت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات لتقديم منحة للمساهمة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لخلق فرص عمل للسيدات في القري الأكثر احتياجا في مصر.