مال وأعمال

الحكومة توافق على استمرار تفضيل وحدات السكك الحديدية المستوفاة للمكون المصري

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دوت الخليج – استعرضت الحكومة، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من المستجدات المتعلقة بخطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين هذه الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار في إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصري طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن عقود المشتريات والمناقصات المطروحة كافة، تحقيق نسب مكون محلي متزايدة، وذلك اتساقا مع القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على المقترح المقدم من وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والخاص بسك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء في المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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وأوضح أن ذلك في إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، فى شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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