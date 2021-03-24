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السيسي يعزي الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

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دوت الخليج – تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي فى وفاة شقيقه.

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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن “بالغ الحزن والأسى” لوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية.

ووجه “أصدق عبارات التعازى” إلى أسرة آل مكتوم، وإلى شعب دولة الإمارات، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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