مال وأعمال

رئيس الوزراء البريطاني يحذر من حواجز تصدير لقاحات كورونا

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العربية دوت نت – حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تبعات الحواجز التعسفية لتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي.

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وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا التى تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنها تشعر بخيبة أمل حيال برنامج الاتحاد الأوروبي لتراخيص تصدير لقاحات كوفيد-19، مضيفة أنها تتحدث مع مسؤولي الاتحاد في هذا الصدد.

وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا في مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة “في حين نتفهم المبررات السياسية لما يقومون به – فقد قلت صراحة إنني أشعر بخيبة الأمل، خصوصا وأنهم مددوه إلى ما بعد مارس”. وأضافت أن قيود التصدير يجب أن تكون مؤقتة.

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بموجب البرنامج، المقرر تمديده لنهاية يونيو، يجب على الشركات الحصول على ترخيص قبل تصدير لقاحات كوفيد-19، وقد تُرفض طلباتها في حالة عدم احترامها التزامات التوريد المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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