رئيس الوزراء البريطاني يحذر من حواجز تصدير لقاحات كورونا

العربية دوت نت – حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تبعات الحواجز التعسفية لتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا التى تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنها تشعر بخيبة أمل حيال برنامج الاتحاد الأوروبي لتراخيص تصدير لقاحات كوفيد-19، مضيفة أنها تتحدث مع مسؤولي الاتحاد في هذا الصدد.

وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا في مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة “في حين نتفهم المبررات السياسية لما يقومون به – فقد قلت صراحة إنني أشعر بخيبة الأمل، خصوصا وأنهم مددوه إلى ما بعد مارس”. وأضافت أن قيود التصدير يجب أن تكون مؤقتة.

بموجب البرنامج، المقرر تمديده لنهاية يونيو، يجب على الشركات الحصول على ترخيص قبل تصدير لقاحات كوفيد-19، وقد تُرفض طلباتها في حالة عدم احترامها التزامات التوريد المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.