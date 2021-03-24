مال وأعمال

نجيب ساويرس: مصر حافظت على استقرار السياسة النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي المصري الناجح

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دوت الخليج – قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن مصر حافظت على استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي المصري، الناجح.

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وعزا ساويرس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل قليل، “الفوضى” التي يشهدها الاقتصاد التركي إلى تغيير ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال سنة واحدة، وهو ما أدى إلى عدم استقرار بورصاتها وعملتها وهروب المستثمرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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