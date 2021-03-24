- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن مصر حافظت على استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي المصري، الناجح.
وعزا ساويرس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل قليل، “الفوضى” التي يشهدها الاقتصاد التركي إلى تغيير ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال سنة واحدة، وهو ما أدى إلى عدم استقرار بورصاتها وعملتها وهروب المستثمرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجيب ساويرس: مصر حافظت على استقرار السياسة النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي المصري الناجح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.