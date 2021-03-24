نجيب ساويرس: مصر حافظت على استقرار السياسة النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي المصري الناجح

دوت الخليج – قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن مصر حافظت على استقرار سياستها النقدية بعدم تغيير محافظ البنك المركزي المصري، الناجح.

وعزا ساويرس، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل قليل، “الفوضى” التي يشهدها الاقتصاد التركي إلى تغيير ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال سنة واحدة، وهو ما أدى إلى عدم استقرار بورصاتها وعملتها وهروب المستثمرين.