وزير الري يؤكد رغبة مصر في استكمال مفاوضات سد النهضة بما يحفظ حقوقها المائية

دوت الخليج – قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأكد عبد العاطي، في بيان، أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين.

كما أكد أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذي يدفع الوزارة لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وشدد وزير الري على رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع تأكيد ثوابت القاهرة في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.

كما أكد سعي مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.