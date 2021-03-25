أسعار النفط تقفز حوالي 6% بعد جنوح سفينة بقناة السويس ومخاوف من تعطل شحنات الخام

– قفزت أسعار النفط حوالي 6% يوم الأربعاء بعد جنوح سفينة في قناة السويس، ومخاوف من أن يتسبب الحادث في تعطل شحنات من الخام، مما عزز الأسعار بعد تراجعها على مدار الأسبوع الأخير.

وعزز خاما القياس، الأمريكي وبرنت، المكاسب بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي انتعاشا جديدا في نشاط التكرير، مما ينبئ بأن المصافي قد عادت بالكامل تقريبا بعد موجة الطقس البارد التي ضربت تكساس في فبراير.

صعد خام برنت 3.62 دولار بما يعادل 5.9% ليتحدد سعر التسوية عند 64.41 دولار للبرميل، بعد أن هوى 5.9% في اليوم السابق.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.42 دولار أو 5.9% ليغلق على 61.18 دولار، بعد فقد 6.2% يوم الثلاثاء.

جلبت المكاسب الاستقرار على ما يبدو إلى سوق هوت في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما سجلت الأسعار ذروتها في أكثر من عام لتوقعات بتعافي الطلب. لكن تلك الآمال تلاشت بعدها مع إعادة فرض الإغلاقات بعدة دول أوروبية لاحتواء موجة جديدة من الجائحة.

تعافى النفط من مستويات متدنية غير مسبوقة سجلها العام الماضي مع قيام أوبك وحلفائها بتخفيضات إنتاج قياسية. ويوم الثلاثاء، لامس كلا الخامين أدنى مستوى له منذ فبراير.