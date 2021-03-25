إيرادات تينسنت الصينية تقفز 28% إلى 73.9 مليار دولار في 2020

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شينخوا _ سجلت شركة الإنترنت الصينية العملاقة تينسنت أمس الأربعاء نموا بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي في الإيرادات لعام 2020، محققة نحو 482 مليار يوان (حوالي 73.9 مليار دولار أمريكي).
وارتفع صافي ربح الشركة، المحسوب على أساس غير المعايير الدولية للإبلاغ المالي من أجل عكس أرباحها الأساسية من خلال استبعاد بعض البنود لمرة واحدة أو غير النقدية، بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 123 مليار يوان خلال الفترة، وفقًا لشهادتها المالية.
وفي الربع الأخير من عام 2020، جلبت التكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال 38.5 مليار يوان، أي ما يقرب من ثلث إجمالي إيرادات الشركة، مسجلاً زيادة بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي.
وكشفت تينسنت لأول مرة عن بيانات الاستهلاك للاعبين دون السن القانونية في بيانها المالي. وفي الربع الأخير من العام الماضي، استحوذ اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على 6 في المائة من إجمالي عائدات الألعاب عبر الإنترنت المحلية للشركة، حيث يمثل اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ما يقرب من 3.2 في المائة من إجمالي دخل الألعاب عبر الإنترنت لشركة تينسنت في الصين.
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