مخاوف كورونا تصعد بأسعار الذهب وتعافي الدولار يكبح المكاسب

– ارتفعت أسعار الذهب يوم الالخميس إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1736.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1736.50 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “عند تلك المستويات، ربما يحصل الذهب على بعض مشتريات الملاذ الآمن الآن، ما يشكل تغييرا عما كنا نراه قبل بضعة أيام فحسب”.

وأضاف “إحدى القضايا بالنسبة للذهب هي أن ثمة معسكرين على ما يبدو، واحد لأولئك القلقين بشأن الإغلاقات الجديدة في أوروبا …وآخر لمن يتبنون وجهة نظر إيجابية جدا بشأن آفاق الاقتصاد” مضيفا أن كلا التصورين المتعارضين يدعمان الذهب على نحو معقول.

ويُعتبر الذهب أيضا تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي المصري الأمريكي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.

وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2631.91 دولار وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1170 دولارا.

وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولار، بعد أن نزلت لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مسجلة 24.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.