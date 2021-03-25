مال وأعمال

موافقة مبدئية على تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لشركتي موبايلي وزين السعودية

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وكالات _ أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” استلامها خطاب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن موافقة مجلس الهيئة مبدئياً على الطلب المرفوع للهيئة من كل من “موبايلي”، و”زين السعودية” و”الرائدة” و”آي أتش أس”، بتشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في السعودية “شركة الأبراج”.

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وبهدق لحصول الكيان المزمع إنشاءه على ترخيص (تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري)، على أن تمتلك كل من الشركات موبايلي وزين السعودية والرائدة مجتمعين أغلبية حصص الشركة المزمع انشاءها “شركة الأبراج” مع احتفاظ شركة آي أتش أس بنسبة أقلية في رأس المال.

الجدير بالذكر ان موافقة مجلس الهيئة تعد مبدئية لاحد المستثمرين المحتملين ولاتزال “موبايلي” في مرحلة تقييم ودراسة العروض المقدمة من المستثمرين لكافة الخيارات المطروحة:

– شراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين.

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– أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين.

– أو تشغيلها نيابة عنهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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