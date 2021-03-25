عاجل.. ضم رامي أبو النجا وعاكف المغربي وأحمد الجندي لمجلس إدارة سي آي كابيتال

رنا ممدوح _ قررت الجمعية العامة العادية لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في جلستها المنعقدة أمس ضم كلا من رامي أبو النجا وعاكف المغربي وأحمد الجندى، لمجلس إدارة الشركة وانتخابهم للدورة الحالية 2020/2022.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن أحيطت باستقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة وهم عمر عبد العزيز مهنا وعمرو يوسف الجنايني ( غير تنفيذي ممثلا للبنك التجاري الدولي – مصر) والمهندس محمود يحيي الجمال – غير تنفيذي بالإضافة إلى وائل طارق محمد – غير تنفيذي.

وشملت قرارات العمومية توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ 200 مليون جنيه، في صورة كوبون بواقع 0.2 جنيه للسهم على ثلاث دفعات وفقا للتدفقات النقدية بالشركة.

وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة في تحديد تواريخ الإستحقاق والصرف.

وتضمنت قرارات العمومية الموافقة على عقود القروض المساند التي أبرمتها الشركة مع بعض شركاتها التابعة وهي شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بمبلغ 229 مليون جنيه وشركة داينامك لتداول الأوراق المالية بمبلغ 4.5 مليون جنيه.

وأبرمت عقود قروض أيضا مع شركة سي آي أستس مانجمنت بمبلغ 10 مليون جنيه وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات في الأوراق المالية بمبلغ 33 مليون جنيه.

وصرحت العمومية لمجلس الإدارة بإجراء تعاقدات مع الأطراف المرتبطة.

الجدير بالذكر، أن بنك مصر أعلن في 16 مارس الجاري إتمام الاستحواذ علي حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء إجباري؛ ليصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

وكان بنك مصر قد تقدم بعرض شراء على أسهم سي آي كابيتال القابضة في أوائل شهر فبراير ، للوصول بحصته حتى 90%، بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.